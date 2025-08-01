Росія швидкими темпами переозброюється і вже за 5 років може становити загрозу для Європи, – генерал Буркхардт

Начальник Генштабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт заявив, що Росія швидкими темпами переозброюється і вже за п’ять років може становити реальну загрозу для Європи. Про це він сказав в інтерв’ю The Economist.

За його словами, Москва активно відновлює свій військовий потенціал і наближається до того, щоб знову мати можливість створювати реальну загрозу західним країнам, зокрема європейським.

Буркхардт також зазначив, що Росія має велику перевагу у витривалості та чисельності.

— У конфлікті росіяни завжди протримаються на п’ять хвилин довше за нас, — наголосив генерал.

Водночас він висловив переконання, що США не залишать Європу, хоча можуть зменшити свою військову присутність. Французький генерал відзначив важливість двосторонніх відносин між Францією, Німеччиною та Великою Британією для формування європейського стовпа в межах НАТО.

Варто зазначити, що після вторгнення Росії в Україну країни ЄС посилено переозброюються, зміцнюють оборону та готуються до потенційних загроз з боку Кремля. НАТО також активно оновлює свої плани протидії можливої агресії.

ForUA.com нагадує, 18 держав — членів Євросоюзу вже подали заявки на участь у новій оборонній програмі SAFE (Security Action for Europe), загальна сума яких сягнула щонайменше 127 млрд євро.