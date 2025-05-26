Загроза вторгнення на Тайвань зростає: Китай посилює військову міць

Китай значно підвищив свої можливості щодо здійснення раптового нападу на Тайвань, про що свідчать дані тайванських та американських чиновників і експертів, опубліковані виданням Financial Times.

Згідно з їхніми заявами, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) демонструє прискорення повітряних операцій, використовує нові артилерійські системи та підвищує боєготовність десантних і повітряно-штурмових підрозділів.

Один із високопосадовців тайванської армії підкреслив, що військово-повітряні сили (ВПС) та ракетні підрозділи Китаю досягли такого рівня розвитку, що здатні "будь-якої миті перейти від мирного часу до воєнних операцій".

Інші представники оборонного відомства Тайваню повідомили про зміни в операційній діяльності НВАК, які включають постійну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення, безперервну готовність армійської авіації до десантування на острів та розгортання нової ракетної системи, здатної вражати будь-яку точку Тайваню.

Кількість польотів китайських військових літаків у зону ідентифікації ППО Тайваню різко зросла, перевищивши 245 випадків на місяць порівняно з менш ніж 10 п'ять років тому. Також фіксується близько 120 перетинів серединної лінії Тайванської протоки щомісяця. Представник Міністерства оборони США назвав це "наочною демонстрацією ескалації та постійного тиску в повітряному просторі" проти Тайваню.

Тайванські військові також відзначають розширення бойового радіуса китайських ВПС завдяки новим винищувачам J-10, J-11, J-16 і J-20, які тепер можуть досягати Тайваню з внутрішніх баз без дозаправлення, а також завдяки літакам-заправникам Y-20.

Військово-морські сили Китаю також демонструють значний прогрес. З 2022 року вони підтримують ротаційну присутність військових кораблів, зокрема есмінців типу 052D, у протоці Міяко та каналі Баші. Постійне розгортання близько дюжини кораблів ВМС та берегової охорони Китаю навколо Тайваню дає змогу здійснити блокаду острова протягом кількох годин, зазначають у тайванському оборонному відомстві.

Постійна присутність військових кораблів також означає, що Китай може розпочати повітряний напад без попередження, вважає тайванський військовий чиновник. Особливу увагу Тайбей приділяє типам гелікоптерів, які Китай використовує на есмінцях або десантних кораблях типу 075, оскільки вони можуть бути залучені для висадки сил спеціального призначення на острів.

Військові посадовці та експерти наголошують, що китайська армія досягла значного прогресу й в інших сферах. За даними американської розвідки, у 2019 році голова КНР Сі Цзіньпін поставив завдання розробити можливості для вторгнення на Тайвань до 2027 року. Реструктуризація командної структури та підрозділів армії, розпочата у 2015 році, сприяла опануванню спільних операцій між різними видами збройних сил, що було ключовою метою реформи. Експерти вважають, що масштабні навчання Китаю демонструють здатність його армії проводити та контролювати великомасштабні воєнні операції.

Ці повідомлення викликають серйозне занепокоєння щодо зростання напруженості в Тайванській протоці та підвищеної загрози військового конфлікту в регіоні.