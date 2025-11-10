Відключення світла: більшість країни знову житиме за жорсткими графіками

Сьогодні заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів застосовуватимуться цілодобово у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, зумовленою російськими обстрілами повідомило Укренерго.

Для побутових споживачів графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг: від двох до чотирьох черг.

Потужність для промислових споживачів обмежуватимуть теж із 00:00 до 23:59.

У Києві знову діятимуть графіки відключення світла. Відсутність електропостачання на 30 хвилин може зачепити майже всі підчерги одночасно.

Світла завтра не буде:

1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;

1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:00 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 16:00 та з 19:00 до 23:00;

2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;

3.1 черга - світла не буде 01:30 до 09:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;

3.2 черга - світла не буде 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 та 22:30 до 24:00;

4.1 черга - світла не буде 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 та 22:30 до 24:00;

4.2 черга - світла не буде 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:30 та 22:30 до 24:00;

5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:30;

5.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:30 та з 15:30 до 19:30;

6.1 черга - світла не буде з 05:00 до 12:30 та з 15:30 до 19:30;

6.2 черга - світла не буде з 05:00 до 12:30 та з 15:30 до 19:30.

Наголошується, що час та обсяг обмежень може змінитися. Актуальна інформація з'являтиметься на офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.

Як повідомляло раніше ForUa, Кремль перетворює зиму на зброю проти українців.