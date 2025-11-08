﻿
Надзвичайні події

Австрійські журналісти розповіли про свої враження після удару російського дрону в автівку, якою вони пересувалися

Російські війська обстріляли FPV-дроном автівку, у якій перебував журналіст австрійського мовника ORF Крістіан Вершютц і його команда волонтерів.

Про це журналіст розповів у коментарі ORF.

Він розповів, що їхав до Костянтинівки разом із представниками гуманітарної організації «Проліска», яка займається евакуацією цивільних із прифронтових регіонів.

Окрім Вершютца й волонтерів, в автівці також були знімальна група та його колега з Іспанії.

Унаслідок російської атаки авто було повністю знищене.

«У нас було п’ять ангелів-охоронців і один співробітник зі швидкою реакцією, який побачив, як наближався дрон. Всі четверо членів команди здорові, ми вижили. Це був, безсумнівно, російський дрон, який використовується, наприклад, проти танків. Він летів прямо на нас», — розповів Вершютц.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер відреагувала на цей обстріл та заявила, що напад на Вершютца та його команду «котре продемонструвала жорстокість війни в Україні».

«росія навмисно атакує цивільних осіб, гуманітарних працівників та журналістів — це абсолютно неприйнятно», — наголосила вона.

 Автор: Богдан Моримух

дронрашистивоєнний злочин
