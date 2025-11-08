На фронті загинув українець, народжений у Дубліні

Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нововодяне загинув Олександр Рижук, 2004 року народження.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Корецької міської ради.
Його батьки, далеко від рідної землі, виховали сина справжнім патріотом — мужнім, добрим і відданим Україні. Вони змогли прищепити йому любов до Батьківщини, якої він ніколи не забував, навіть живучи за тисячі кілометрів від неї.
З 14 серпня 2024 року Олександр вважався зниклим безвісти, проте, на жаль, підтвердилося найгірше.
Сашко народився в місті Дублін, де закінчив Christian Brothers Secondary School, після чого вступив до лав Ірландської армії. З дитинства захоплювався страйкболом — захоплення, яке згодом стало його професією. Також активно займався футболом і баскетболом.
У серпні 2023 року він добровольцем приєднався до Збройних сил України, став висококваліфікованим спеціалістом із безпілотних систем.Автор: Богдан Моримух