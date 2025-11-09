Через 34 роки принц Вільям повторив фото матері Діани у Христа-Спасителя у Ріо

Принц Уельський Вільям відвідав статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, ставши на тому самому місці, де 34 роки тому сфотографували його матір, принцесу Діану, пише ВВС.

Під час відвідин статуї Вільям стояв на самоті і оглядав місто з вершини гори Корковадо. Статуя Христа-Спасителя є однією з найбільших у світі арт-деко скульптур: її висота становить 30 метрів, розмах рук – 28 метрів. Вона вважається символом надії і захисту для мешканців Ріо.

Принцеса Діана була на цьому ж місці в квітні 1991 року під час свого шестиденного візиту до Бразилії з теперішнім королем Чарльзом III.

Фото: АР

“Принц із задоволенням зустрічався з людьми з усього Ріо протягом останніх кількох днів”, – зазначив представник Вільяма.

Він також додав, що Вільяма вразила кількість людей, які тепло пам’ятають візит Діани.

Також Вільям відвідав каплицю, розташовану під статуєю, де був наодинці від камер.