Командир батальйону, який вишикував військових на смерть, потрапив до СІЗО

Суд відправив під варту командира батальйону безпілотних систем, який всупереч забороні вишикував військових на нагородження, під час якого через ворожу ракетну атаку загинули 12 військових та семеро цивільних, повідомили у Державному бюро розслідувань у суботу.

"Центральний районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада… Під час цього заходу російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по скупченню людей, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб", - йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі.

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками "Герань". У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу.

Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військовослужбовці, так і цивільні.

"Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва", - повідомили у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше повідомлялось, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомили про підозру в недбалості через загибель військових і цивільних під час урочистостей 1 листопада на Дніпропетровщині, тоді загинули 12 військових та семеро цивільних, повідомили в Офісі генпрокурора.