Міграційне «пекло»: що демонструє демографічна картина Європи для українців

Гіперактивний на зовнішньополітичній арені президент США Дональд Трамп заявляє, що через хаотично-безконтрольну імміграцію Європа стрімко рухається до цивілізаційного пекла. Чи дійсно це так, і що чекає на українців, котрі виїхали з держави через повномасштабну війну – далі в матеріалі ForUA.

Безконтрольна імміграція та боротьба зі зміною клімату руйнують Європу зсередини, вважає нинішній очільник Білого дому. «Настав час припинити провальний експеримент з відкритими кордонами! Ваші країни котяться в пекло», - без жодних дипломатичних маскувань заявив Дональд Трамп на нещодавньому засіданні Генеральної асамблеї ООН. Перед цим він перерахував звичайні для противників імміграції докази про те, що іммігранти руйнують культуру, економіку та правопорядок країн, що приймають, а також наголосив, що його адміністрація начебто вже зупинила масову нелегальну імміграцію в США. При цьому, як стверджує американський лідер, Європа нічого не робить, щоб зупинити масовий приплив іммігрантів. «Імміграція вб’є Європу, якщо вона негайно щось не зробить», - зазначив господар Овального кабінету. Водночас він запевнив, що із співчуттям ставиться до біженців з «проблемних країн». «Але ми маємо вирішувати проблеми у їхніх країнах, а не створювати проблеми у своїх», - резюмував головний республіканець.

На переконання експертів, проблема міграції у Європі наразі є комплексною та багатошаровою і включає такі аспекти, як перевантаження системи прийому мігрантів, розбіжності між країнами-членами ЄС щодо розподілу відповідальності тощо. Додаткові складнощі створюють питання суспільного напруження через перманентні дискусії про систему соціального забезпечення. Зокрема, неймовірно чутливий тематичний кейс відносно доступу мігрантів до соціальних виплат (житло, медична допомога, освіта і т.п.) викликає невдоволення серед місцевого населення, що підживлює антиміграційні рухи, чим конкретно у випадку з російсько-українською війною користається держава-агресорка РФ.

Між тим, якщо говорити загалом, то трек міграції в Європі, спричинений російсько-українською війною, створює як виклики, так і можливості для ЄС. З одного боку, виникають проблеми з управлінням потоками біженців, соціальною та економічною інтеграцією, а також зростає навантаження на країни-реципієнти, як-от Польща та Німеччина, які прийняли найбільше українців. З іншої ж сторони, українські мігранти допомагають заповнювати брак робочої сили в багатьох країнах, стимулюють економічне зростання та сприяють підвищенню продуктивності праці.

Аби розуміти масштаб, слід навести певні цифри. Статистика на початок літа-2025 свідчить проте, що наразі у світі налічується понад 6,9 мільйонів українських біженців, з яких 6,358 млн перебувають безпосередньо у Європі. За період січень-червень 2025 року з України виїхали 7,17 мільйона людей, а повернулися 6,92 мільйона, що свідчить про чистий відтік близько 250 тисяч осіб.

З тим, аби мінімізувати різнопланові імміграційні виклики, вважає керівник соціологічного центру «Український барометр», політолог Віктор Небоженко, європейці «воюватимуть з арабами та африканцями, але не з українцями». «Це дуже страшно, але це факт: Європа наразі займається висмоктуванням соків передусім молодої української нації. А ми при цьому нічогісінько зробити не можемо, позаяк у нас триває війна. І наші люди зрештою будуть там плідним джерелом покращення європейської демографічної картини. Таким чином, не Європа скочується, як каже Трамп, до демографічного пекла, а Україна, позаяк у нас слідом за хлопцями віком 18-22 їдуть і дівчата цієї вікової категорії. На превеликий жаль, цей процес демографічного спустошення України триває, що дозволяє європейцям позбавлятися великої хвилі мігрантів з Африки та Азії», - зазначає експерт у розмові з ForUA.

Тим часом Євросоюз (ЄС) напередодні схвалив нові, жорсткіші правила щодо видачі шенгенських віз росіянам. За даними видання Politico, тепер мешканці країни-агресорки зможуть претендувати лише на одноразові візи, право ж на отримання багаторазового Шенгену залишиться лише у осіб, які також мають дозвіл на проживання в ЄС. Винятки обіцяють залишити для в’їзду з гуманітарних причин.

Принагідно зауважимо, що у 2022 році після початку путінської «СВО» Брюссель вже завдав істотного удару по можливостях росіян їздити до Європи. Тоді ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією, збільшивши візовий збір з 35-ти до 80 євро і термін оформлення віз. Однак повної заборони на в’їзд росіян до країн блоку виконавча влада ЄС в особі Єврокомісії запровадити не змогла, оскільки візова політика належить до компетенції національних урядів.

В результаті деякі країни, серед яких прибалтійські республіки, а також Польща, Чехія та Фінляндія, заблокували видачу віз росіянам, залишивши рідкісні винятки для випадків гуманітарного порядку на кшталт догляду за хворим родичем, який проживає в ЄС. Натомість інші держави, включаючи Угорщину, Францію, Іспанію та Італію, продовжили практикувати досить ліберальний підхід.

Як повідомив нещодавно офіційний представник Єврокомісії Маркус Ламмерт, в 2024 році кількість виданих росіянам шенгенських віз становила 541 тис. (на 9% більше, ніж роком раніше). Ця кількість виявилася значно нижчою за довоєнні показники, коли росіяни відвідували країни ЄС цілими табунами. Наприклад, у 2019 році мешканцями боліт було отримано понад 4 млн віз.

Хай там як, але питання видачі росіянам віз було сприйнято низкою європейських політиків і чиновників достатньою підставою для того, щоб порушити питання необхідності повної заборони на поїздки росіян до Європи. На початку осені міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що російські спецслужби завжди використовували неконтрольовані потоки людей, зокрема туристів, у гібридній війні проти країн ЄС та для збирання розвідувальної інформації. До речі, у прийнятий в жовтні 19-й пакет антиросійських санкцій ЄС увійшла заборона для європейського бізнесу організовувати туристичні поїздки до Росії та надавати туристичні послуги на її території. Це рішення в Єврокомісії пояснюють бажанням скоротити російські доходи та запобігти необов’язковим поїздкам європейців до Росії через можливі довільні затримання.

«Російська опозиція зараз плаче крокодилячими сльозами, бо Єврокомісія заборонила багаторазові шенгенські візи громадянам РФ. Кажуть, що таким чином буде порушений «культурний обмін» з Європою. Як на мене, війна в Україні – це якраз і є наслідок отого «культурного обміну», в ході якого російська верхівка багато десятиріч намагалась затягнути нас в «рускій мір», а не зумівши це зробити, ступила на стежку неприхованої агресії та війни. Рішення Єврокомісії треба не просто підтримати. А йти далі – заборонити видачу віз росіянам в принципі. Хай би там і сиділи в своєму московському котлі – може, швидше б один одного зʼїли», - зазначає очільник Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

«А якщо і видавати якісь одиничні візи, то обовʼязково після складання тесту на знання твору німецького філософа Карла Ясперса «Питання про винність» (нім. Schuldfrage, 1946). І з обовʼязковим особистим підписом під петицією засудження війни, яку веде Російська Федерація. Зо ж стосується плачів так званих «хороших рускіх», то хай би вони попитали в українців, як ті зараз їздять в Європу (маючи безвіз) після рішення їх недофюрера напасти на Україну. Хай би розказали, де тут справедливість, коли хлопці замість подорожей змушені воювати в окопах, а їх родини місяцями не бачити синів, батьків, друзів. Хай би стали на місце тих, кому їхні соплеменники зіпсували долі, розбили родини і забрали життя. Тому це ще Єврокомісія вчиняє гуманно, бо не має чого їм шастати», - резюмує експерт.