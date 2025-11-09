500 найбагатших людей планети: Bloomberg оновив рейтинг

Впливове американське агентство Bloomberg оновило свій щорічний рейтинг 500 найбагатших людей планети. Відповідний список опублікували на сайті Bloomberg.

Як зазначається, перше місце в рейтингу зберігає генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, а його статки оцінюють у 449 млрд дол.

Другу позицію посідає засновник Oracle Ларрі Еллісон зі 297 млрд дол. Першу трійку замикає засновник Amazon Джефф Безос зі статками у 265 млрд дол.

У першу десятку списку найбагатших увійшли співзасновники Google, мільярдери Ларрі Пейдж (242 млрд дол.) та Сергій Брін (226 млрд дол.), засновник Meta Platforms Марк Цукерберг (220 млрд дол.), французький мільярдер Бернар Арно (191 млрд дол.), ексгенеральний директор Microsoft Стів Болмер (171 млрд дол.), генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (164 млрд дол.) та засновник та власник компанії Dell Майкл Делл (155 млрд дол.).

За даними агентства, українці цьогоріч до списку не потрапили, тоді як кількість росіян зросла до 20 порівняно з дев’ятьма у листопаді минулого року.