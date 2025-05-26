Кремль перекинув 50 000 військових на Харківський напрямок, можливий наступ на місто

За повідомленням американського видання The Military Watch Magazine, Російська Федерація здійснила передислокацію значних військових сил, а саме 50 000 військовослужбовців, з Курської області на Харківський напрямок. Видання припускає, що такі дії можуть свідчити про наміри Збройних Сил РФ розпочати наступ на Харків.

У статті йдеться про те, що концентрація такої кількості військ поблизу українського кордону викликає серйозне занепокоєння щодо можливої ескалації бойових дій у регіоні. Аналітики Military Watch Magazine зазначають, що Харків, як велике місто та важливий стратегічний центр, може стати ключовою метою російської армії.

Крім того, з'явилися повідомлення про активізацію дій російських військ на Сумщині. За даними джерел, армія РФ розпочала штурмові дії в напрямку населених пунктів Костянтинівка та Володимирівка. Ці дії можуть бути спрямовані на розширення зони контролю або відволікання українських сил від Харківського напрямку.

Наразі офіційних підтверджень або спростувань цієї інформації від Генерального штабу Збройних Сил України чи Міністерства оборони Російської Федерації не надходило. Українські військові аналітики уважно стежать за ситуацією на Харківському та Сумському напрямках та вживають необхідних заходів для зміцнення оборони.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями органів влади. Подальший розвиток подій залишається під пильним контролем.