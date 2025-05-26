"Ядерна" техніка та еліта з Арктики: навіщо Росія стягує сили до Білорусі

Росія перекинула до Білорусі елітну 200-ту окрему гвардійську мотострілецьку Печензьку бригаду, яка зазнала значних втрат під час боїв під Харковом у 2022 році. Разом з бригадою до Білорусі прибули бронеавтомобілі, які, за даними ЗМІ, можуть бути пов'язані з російською ядерною інфраструктурою. Обидва підрозділи були залучені до параду 9 травня в Мінську, що викликало питання щодо справжньої мети їхнього перекидання.

Як стало відомо, станом на 30 березня 2025 року до Білорусі було доставлено щонайменше 21 броньований автомобіль типів "Лінза" та "Спартак". Їхні номерні знаки містили код 12-го Головного управління Міністерства оборони Росії, відповідального за ядерні боєприпаси. У день прибуття техніки на станцію Озерище під Мінськом разом з нею прибули російські військовослужбовці з шевронами 200-ї бригади.

200-та бригада, що базується поблизу кордону з Норвегією, була розгромлена на початку повномасштабного вторгнення в Україну і, за оцінками аналітиків, досі не відновила свою боєздатність. Повідомляється, що перед парадом 9 травня до Білорусі прибуло два потяги з технікою та особовим складом з Мурманської області, значна частина яких не брала участі у параді.

Зв'язок техніки з ядерним відомством Росії та попередні заяви Москви і Мінська про розміщення ядерної зброї в Білорусі дають підстави вважати, що російські війська та техніка можуть залишитися на білоруській території.

Раніше з'являлася інформація про активне будівництво військової інфраструктури поблизу Осиповичів, де, ймовірно, готується сховище для російських ядерних боєприпасів. В самому місті будуються нові ангари, склади та житло для військовослужбовців.

Не виключається можливість використання переданої бронетехніки під час спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025", запланованих на осінь. Варто зазначити, що 200-та бригада вже мала досвід перекидання техніки на значні відстані перед великими навчаннями у 2021 році.

Водночас існує ймовірність, що техніка, залучена до параду, може бути використана як транзитний пункт для подальшого перекидання безпосередньо в зону бойових дій в Україні.

Аналітики вважають, що перекидання "арктичної бригади" до Білорусі може мати подвійне значення для Заходу. По-перше, це може бути сигналом, що Путін не вважає загрозу з боку НАТО на півночі серйозною, інакше б не виводив боєздатні підрозділи з цього регіону. По-друге, це може свідчити про зміцнення російських військових опорних пунктів на південному фланзі НАТО, зокрема на кордонах з Польщею та країнами Балтії.

Наразі залишається незрозумілим, чи є перекидання елітного підрозділу та "ядерної" техніки до Білорусі підготовкою до нового наступу на Україну з північного напрямку, демонстрацією сили, або ж частиною ширшої стратегії щодо посилення військової присутності Росії в регіоні. Ситуація залишається під пильним наглядом.