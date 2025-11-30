Рубіо відзначає великий прогрес у переговорах з українською делегацією

Сьогодні відбувся значний прогрес у переговорах. Про це заявив Марко Рубіо під час сьогоднішньої зустрічі делегації України та США в Маямі.

Він додав, що США й Україна «вже на половині шляху до забезпечення незалежности України». Він наголосив, що йдеться не лише про завершення війни, а про створення механізму, який гарантує незалежність, безпеку та економічний прогрес України.

Перед початком зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть такого закінчення війни, аби у майбутньому "такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу".

Очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров подякував президенту США Дональду Трампу за мирні ініціативи. "За останні 10 місяців ми маємо значний поступ, маємо значну підтримку. Ми зараз обговорюємо майбутнє та безпеку України, щоби не повторювалась агресія проти України", – сказав Умєров.

"Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", – написав написав перед перемовинами у соцмережі секретар РНБО.

За даними видання Axios, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі в неділю прагнуть затвердити два ключові питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Президент Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану" у Флориді.