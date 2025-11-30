Більшість війн закінчується не перемогою, а тривалим замороженням бойових дій, - Залужний

Найімовірнішим варіантом завершення російсько-української війни залишається довгострокове замороження бойових дій. Про це у своїй колонці для LIGA.net пише колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За його словами, в історії саме такого типу завершення воєн трапляється найчастіше, і це варто враховувати, аналізуючи запропоновані міжнародними посередниками сценарії. Залужний підкреслює, що кожна чергова пропозиція для України стає менш вигідною.

Він зауважує, що війна не завжди має формат абсолютної перемоги однієї сторони і поразки іншої — подібні приклади, як-от Друга світова війна, є радше винятком. Переважна більшість конфліктів завершується або взаємною втомою та поразкою, або ситуацією, коли обидві сторони вважають себе переможцями.

«Коли говоримо про перемогу, треба чесно зазначити: перемога — це розпад Російської імперії. Поразка — це повна окупація України внаслідок її розпаду. Все інше — продовження війни», — наголошує Залужний.

Українці, підкреслює він, прагнуть повної перемоги, але ймовірність довгострокового припинення бойових дій на кілька років також не можна відкидати, оскільки це найпоширеніший сценарій у світовій історії.

Попри ризик повторної ескалації, такий мир дасть Україні можливість реалізувати важливі політичні реформи, провести відновлення й забезпечити економічне зростання. Залужний також переконаний, що це відкриє шлях до створення максимально захищеної держави, заснованої на інноваціях і технологіях.

Посол додає, що війна, яка до кінця 2025 року триває вже дванадцятий рік, все більше набуває ознак глобального конфлікту.

На тлі цих заяв тривають дипломатичні зусилля: 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями США та України щодо мирного плану. Пізніше стало відомо, що після узгоджень документ скоротили з 28 пунктів до 19.