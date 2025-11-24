Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна, яку Росія веде проти України, на його переконання, може завершитися вже найближчим часом.

Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Ярославської області РФ Михайлом Євраєвим. Відео перемовин оприлюднив наближений до білоруської влади телеграм-канал "Пул первого".

Тему війни Лукашенко торкнувся побіжно — у контексті планів щодо подальшої інтеграції та спільних проєктів із Росією.

"Невдовзі ми з президентом Путіним домовилися… спробуємо побудувати високошвидкісну магістраль. Думаю, що цю затяжну ситуацію в Україні скоро завершимо і зможемо перейти до внутрішніх справ", — заявив він.

