Війна РФ проти України – це "тягомотина", яка скоро завершиться, – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна, яку Росія веде проти України, на його переконання, може завершитися вже найближчим часом.

Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Ярославської області РФ Михайлом Євраєвим. Відео перемовин оприлюднив наближений до білоруської влади телеграм-канал "Пул первого".

Тему війни Лукашенко торкнувся побіжно — у контексті планів щодо подальшої інтеграції та спільних проєктів із Росією.

"Невдовзі ми з президентом Путіним домовилися… спробуємо побудувати високошвидкісну магістраль. Думаю, що цю затяжну ситуацію в Україні скоро завершимо і зможемо перейти до внутрішніх справ", — заявив він.

Раніше ForUA повідомляв, що радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що нібито глава Офісу президента України Андрій Єрмак доручив готувати підозру очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександру Клименку. Литвин назвав цю інформацію "фейком".

