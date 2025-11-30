Слова Залужного важать більше за мовчання інших

Підтримую позицію Валерія Залужного.

Треба дивитися правді в очі. Навіть якщо вона не подобається. Навіть якщо від неї нудить. І роздирає дикій біль від несправедливості.

І це правда. Найімовірнішим та найкращим сценарієм закінчення російсько-української війни буде її замороження. Принаймні на кілька років.

Все інше це вже гра формулювань. Мало війн завершуються тотальним розгромом чи абсолютною перемогою однієї зі сторін. Як правило, кожна зі сторін продає свою перемогу внутрішній аудиторії.

І тільки час та історія продемонструють - хто дійсно переміг. В моменті це точно не зрозуміло. Згадайте хоча б Маннергейма та Фінляндію. Як важко було визнати втрату Карелії. Вона досі окупована рашкою. А фіни за цей час перетворилися на одну з найрозвинутіших країн світу та стали членами НАТО.

Далі цитую ВФ: «Коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни».

Іншими словами, війна триватиме і після підписання будь якої з можливих варіантів угоди, що зараз лежать на столі. Бо вона ведеться «не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах».

Ця війна триває сотні років. І кожен раз коли Україна та росія починають типу дружити, то друга намагається перетравити першу у шлунку власної імперії.

Дякую Валерію Федоровичу за позицію. Багато хто чекав на його слово. І він молодець, що висловився. На відміну від багатьох, хто зараз просто мовчить. І чекає як розкладеться ситуація. Висловитись зараз - це відповідально. І це має бути відповідність не лише президента, влади чи лідерів громадської думки. А кожного з нас.

