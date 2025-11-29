﻿
Надзвичайні події

На Дніпропетровщині окупанти розбомбили ліцей у якому навчалися сотні дітей

Уночі 29 листопада російські окупанти поцілили по ліцею на Дніпропетровщині – навчальний заклад зруйновано.

Про це повідомив Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради в Telegram.

"У ніч на 29 листопада армія РФ завдала удару КАБом по найбільшому освітньому закладу Межівської громади – Межівському ліцею №1", - йде мова в повідомленні.

Зазначено, що в цьому освітньому закладі навчались близько 450 дітей.

"Місце, де (діти – ред.) щодня навчались, відкривали для себе світ, знайомились з друзями, мріяли та здобували знання… тепер зруйноване вщент", – повідомили в департаменті.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ліцейКАБ
