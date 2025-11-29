На перемовинах у США делегацію України очолюватиме Умєров

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про формування делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами Америки. Очолить українську групу секретар РНБО Рустем Умєров.

До складу делегації увійшли: Олександр Бевз, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Олег, Сергій Кислиця, Євгеній Острянський, Олександр Поклад, Вадим Скібіцький.

Указом також визначено, що делегація займатиметься підготовкою та узгодженням оборонних, безпекових і стратегічних питань у взаємодії зі США, включно з питаннями довгострокової підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що очолювана секретарем РНБО України Рустемом Умєровим делегація вже вирушила на переговори до США.

"Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі.