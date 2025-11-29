Київ витримав одну з найжорстокіших атак завдяки майстерності української ППО

У ніч проти 29 листопада українські сили протиповітряної оборони продемонстрували результат, який, за оцінкою експертів, не має аналогів у світі. Про це повідомив фахівець із систем радіоелектроніки та зв’язку Сергій Бескрестнов (позивний Флеш).

Експерт наголосив, що ППО України блискуче відпрацювала під час масованої комбінованої атаки Росії, головним напрямком якої залишався Київ.

«Без перебільшення можу сказати: навряд чи будь-яке місто будь-якої країни впоралося б із продуманою атакою більш як пів тисячі повітряних цілей», — написав Бескрестнов.

Він підкреслив, що вирішальним фактором стала не лише техніка, а й професіоналізм українських воїнів ППО.

«Ми вистояли. Дякуємо ЗСУ», — додав експерт.

За його словами, тієї ночі українська оборона зіткнулася з безпрецедентною хвилею атак — майже 600 ворожих дронів. Незважаючи на масштаб загрози, українським підрозділам вдалося знищити понад 90% повітряних цілей, а також перехопити всі чотири запущені балістичні ракети «Іскандер».

Столиця України пережила одну з наймасштабніших і найжорстокіших атак за останні місяці. Росія застосувала гіперзвукові «Кинджали», крилаті ракети та близько 300 ударних безпілотників. Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі сталося руйнування будівель, загинула одна людина.