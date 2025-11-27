﻿
Лукашенко дав пораду Зеленському

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав пораду президентові Володимиру Зеленському щодо мирного плану про завершення війни.

Як заявив Лукашенко, якщо Київ хоче зберегти Україну у нинішніх кордонах, треба домовлятися, не треба торпедувати переговори, повідомляє "РБК-Україна".

Лукашенко сказав, що в плані США щодо України не побачив моментів, за якими Київ не міг би домовитися.

Він вважає, що поки Україна має вихід до моря і контролює Одесу та Миколаїв, цього може і не бути в одну мить.

За його словами, у конфлікті з Україною може не бути переможців, а якщо буде, то це не є ЄС.

Лукашенко додав, що як ніколи вірить у близьке завершення війни в Україні.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

