За день жінка скоїла три ДТП: постраждали пішоходи, авто та магазин

Поліціянти Черкаської області склали аж шість протоколів на водійку, яка за день скоїла три ДТП у селищі Маньківка.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

За даними правоохоронців, близько 11:00 29 листопада 49-річна жінка за кермом Ford наїхала на трьох пішоходів у Маньківці. Серед них була неповнолітня дитина.

Але порушниця не зупинилася і продовжила рух. На іншій вулиці вона вʼїхала в автомобіль Nissan, який був припаркований на узбіччі дороги.

З місця цієї ДТП водійка також зникла та згодом скоїла ще одну дорожньо-транспортну пригоду, в'їхавши у магазин.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження перевірки вона відмовилася.

Усіх учасників ДТП оглянули медики. Люди зазнали незначних тілесних ушкоджень та більшість відмовилася від госпіталізації.

На жінку склали шість адміністративних протоколів:

три — за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна);

два — за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

один — за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Адміністративні матеріали вже скеровано до суду.