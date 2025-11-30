Стубб висловив поради Зеленському стосовно поведінки української делегації на перемовинах у США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. За повідомленням у Telegram, співрозмовники обмінялися оцінками позиції Росії та дипломатичними перспективами, а також обговорили підготовку української делегації до американських перемовин і сигнали, отримані від США. За словами Зеленського, важливо, щоб партнери — і в Європі, і в Америці — мали спільне бачення: тиск на Росію як на агресора, а не на Україну, — може дати результати для миру.

Цей контакт відбувається на тлі недавнього рішення Фінляндії надіслати Україні черговий оборонний пакет і значної підтримки, яку країна надає Києву.

Фінський президент нещодавно здійснив несподіваний візит до США, де провів день із Дональдом Трампом. Вони обговорили питання безпеки, ситуацію в Україні та зміцнення трансатлантичного партнерства, а також зіграли кілька годин у гольф. Така неформальна зустріч стала одним із елементів so-called «гольф-дипломатії», яка допомогла Стуббу налагодити довірливі відносини з Трампом.

За словами Стубба, Трамп уже демонструє готовність тиснути на Москву — у разі відмови від перемир’я США можуть застосувати жорсткі санкції проти РФ.

Стубб вважає, що Трамп може бути єдиним реальним міжнародним посередником між Україною і Росією, зважаючи на рівень довіри, яку має у Кремлі.

Таким чином, телефонна розмова Зеленського і Стубба — не просто обмін позиціями. Вона відображає ширшу стратегію: використання нових дипломатичних каналів, де Фінляндія та особисті контакти Стубба з Трампом можуть стати важливою «містком» для підтримки України і координації подальших кроків миру та безпеки.