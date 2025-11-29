Морські дрони СБУ вивели з ладу два підсанкційні російські танкери у Чорному морі, - джерело

Морські дрони Sea Baby, розроблені Службою безпеки України, уразили два підсанкційні російські нафтотанкери — KAIRO та VIRAT — у Чорному морі. Обидва судна належать так званому «тіньовому флоту» Росії. Операція була проведена спільно 13-м Головним управлінням військової контррозвідки СБУ та Військово-морськими силами України. Про це ForUA повідомило поінформоване джерело у СБУ.

За словами співрозмовника, після влучань танкери зазнали критичних пошкоджень і фактично виведені з експлуатації. Це, за оцінкою Служби, завдасть Росії суттєвого удару по маршрутах транспортування нафти.

У СБУ зазначають, що по цілі працювали модернізовані морські дрони Sea Baby, здатні покривати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами. На момент атаки підсанкційні судна йшли порожніми та прямували на завантаження до порту Новоросійськ.

«СБУ продовжує активні дії, спрямовані на обмеження фінансових можливостей росії вести війну проти України. Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти на майже 70 млн доларів і слугували інструментом кремля для обходу санкцій», — наголосило джерело.

Увечері 28 листопада Reuters і Bloomberg повідомили про майже одночасні вибухи на двох підсанкційних танкерах у Чорному морі поблизу узбережжя Туреччини. Водночас у «Каспійському трубопровідному консорціумі» заявили, що безекіпажні катери атакували морський термінал КТК у порту Новоросійськ, пошкодивши виносне причальне обладнання.

Після запровадження ЄС санкцій проти російської нафти у 2022 році, включно з обмеженням ціни у 60 доларів за барель, на ринку з’явилася мережа танкерів із непрозорою структурою власників. Їх скуповували маловідомі компанії з Дубая, Гонконгу, Сінгапуру та Кіпру.

У липні 2024 року ЄС та Велика Британія знизили граничну ціну для російської нафти до 47,60 долара за барель, що ще більше активізувало роботу «тіньового флоту».

Саме ці судна дозволяють Росії приховано постачати нафту своїм партнерам, попри санкції. У 2024 році медіа також зафіксували ознаки формування аналогічної схеми щодо експорту російського зрідженого газу.