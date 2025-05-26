Банк у Німеччині заблокував рахунок екс-канцлера, на який надходили гроші з Росії

Німецький банк Sparkasse заблокував рахунок колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера, на який надходили виплати з Росії, - повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на джерела в банківських колах.

Йдеться про щорічні перекази загальною сумою близько 400 тис. євро, які Шредер отримував від компанії Nord Stream 2 AG, де він офіційно обіймає посаду голови наглядової ради. За даними журналістів, з середини 2024 року банк почав повертати перекази, які надходили через Газпромбанк у Люксембурзі.

У результаті ексканцлер недорахувався близько пів мільйона євро. При цьому сам Шредер не перебуває під санкціями, але банк побоюється потрапити під вторинні американські санкції за обслуговування російських фінансових потоків.

«Рішення Sparkasse викликане пересторогами щодо можливого порушення санкційного режиму США», — зазначає Bild.

За інформацією видання, Шредер наразі не вживає юридичних кроків проти банку, хоча залишається публічним прихильником Nord Stream 2, називаючи російський газ вигідним для німецької економіки.

Нагадаємо, Герхард Шредер після завершення політичної кар’єри у 2005 році зблизився з Кремлем, ставши ключовим лобістом російських енергетичних інтересів у Європі. За співпрацю з "Газпромом" і "Роснефтью" він заробив мільйони, що неодноразово викликало гучну критику в Німеччині та на Заході.