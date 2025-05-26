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Свiт

Зміна фокусу: США переорієнтовуються на Китай

Зміна фокусу: США переорієнтовуються на Китай

Вашингтон готується зменшити чисельність американських військових у Європі. За інформацією німецького видання Handelsblatt, таке рішення пов’язане зі зміною стратегічних пріоритетів: США прагнуть зосередити більше ресурсів на протистоянні зростаючому впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За даними джерел, у Білому домі вже працюють над новою національною оборонною стратегією, яка передбачає поетапне скорочення американського контингенту в європейських країнах. Очікується, що документ буде представлений до кінця літа 2025 року. Повного виведення військ не планується — йдеться саме про зменшення кількості особового складу та техніки.

Ініціатором нового курсу вважається головний стратег Пентагону Елбрідж Колбі. У своїх заявах він неодноразово наголошував, що США більше не можуть бути «незамінною нацією» у глобальному масштабі:

«Європейці змогли демілітаризуватися та інвестувати в соціальну державу. Але світ змінився. І ми більше не можемо нести цей тягар», — заявляв Колбі.

Така позиція вже викликала занепокоєння серед союзників США по НАТО. Верховний командувач Об'єднаних сил Альянсу Крістофер Каволі у квітні застеріг, що скорочення американської присутності на тлі загрози з боку Росії є передчасним і ризикованим.

На тлі цих змін Україна, за інформацією джерел, вже озвучила ідею часткового заміщення американського контингенту в регіоні після завершення війни.

 

 

Теги:

СШАКитайвивід військ США з Європи
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