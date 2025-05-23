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Лавров: Термінів нової зустрічі РФ і України поки нема, а меморандум у "просунутій стадії"

Лавров: Термінів нової зустрічі РФ і України поки нема, а меморандум у "просунутій стадії"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії". Повідомляє російський "Інтерфакс", який цитує Лаврова, "РИА Новости".

"Ведеться (робота над меморандумом – ред.). Не знаю, як із того боку, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і розраховуватимемо, що вони зроблять".

Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів. Щодо Ватикану як місця зустрічі двох делегацій Лавров сказав, що це було б "не елегантно". "Коли православні будуть на католицькому майданчику будуть обговорювати питання, які стосуються усунення першопричин", - сказав він.

Також про те, що поки не відоме місце наступного раунду переговорів між Росією та Україною, заявив прессекретар лідера Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

 Автор: Сергей Ваха

Теги:

Лавровмирні перемовинівійна рф проти України
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