Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона в роботі над меморандумом щодо припинення бойових дій в Україні перебуває у "просунутій стадії". Повідомляє російський "Інтерфакс", який цитує Лаврова, "РИА Новости".

"Ведеться (робота над меморандумом – ред.). Не знаю, як із того боку, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому разі передамо українцям цей меморандум, як і домовилися, і розраховуватимемо, що вони зроблять".

Лавров також заявив, що поки немає термінів проведення другого раунду російсько-українських переговорів. Щодо Ватикану як місця зустрічі двох делегацій Лавров сказав, що це було б "не елегантно". "Коли православні будуть на католицькому майданчику будуть обговорювати питання, які стосуються усунення першопричин", - сказав він.

Також про те, що поки не відоме місце наступного раунду переговорів між Росією та Україною, заявив прессекретар лідера Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков.