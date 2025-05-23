Російський Су-24 виконував небезпечні маневри над Балтійським морем

Ввечері 22 травня Повітряні сили Польщі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це на пресконференції повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише RMF24.

«Оперативне командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі віддало наказ про перехоплення польською черговою парою літака Су-24 росії», — заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, бомбардувальник Су-24 виконував маневри, які були «небезпечними і навмисними». Однак польські льотчики змогли виявити, перехопити й відтіснити літак.

Польський міністр також зазначив, що російські провокації в повітряному просторі почастішали. За його словами, літаки рф часто літають з Калінінградської області до материкової частини росії без ввімкнених транспондерів, подання планів польотів і зв’язку з диспетчерськими службами.

«Ми стійкі до провокацій, але — як самостійно, так і в рамках Альянсу — реагуємо відповідно», — наголосив Косіняк-Камиш.