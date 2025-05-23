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Трамп заявив про завершення масштабного обміну полоненими між Україною та РФ

Трамп заявив про завершення масштабного обміну полоненими між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп зробив заяву, в якій стверджував, що великий обмін полоненими між Росією та Україною завершився і набуде чинності найближчим часом. Він також висловив припущення, що це може призвести до "чогось великого".

"Можливо, це призведе до чогось великого?" — написав Трамп.

Однак, згідно з повідомленням РБК-Україна, обмін військовополоненими між Росією та Україною ще не завершився, а триває. Раніше повідомлялося, що цей процес займе кілька днів.

Ця заява Трампа викликала здивування, оскільки вона суперечить офіційній інформації. Виглядає на те, що Трамп видав бажане за дійсне.

Наразі очікується офіційне підтвердження завершення обміну від української та російської сторін.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обмін полоненимиТрамп
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