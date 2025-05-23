Німецька компанія опинилася під підозрою у постачанні технологій до росії в обхід санкцій ЄС

Німецька технологічна компанія Kontron потрапила у центр міжнародного скандалу через підозри у постачанні телекомунікаційних технологій до росії всупереч жорстким санкціям Європейського Союзу. Про це повідомляє видання Politico у своєму розслідуванні.

Журналісти Politico з’ясували, що Kontron використовувала свій словенський підрозділ для експорту обладнання російській дочірній компанії Iskra Technologies на загальну суму понад 3,5 мільйона євро наприкінці 2023 року. Ці поставки відбулися вже після введення в дію 11-го пакету санкцій ЄС у червні 2023 року, метою якого було максимальне обмеження доступу росії до передових технологій та товарів подвійного призначення.

Отримані журналістами документи свідчать про щонайменше 11 відправок обладнання зі Словенії до росії в період з липня по листопад 2023 року. Серед експортованої продукції була система SI3000, яка має здатність відстежувати та перехоплювати телекомунікаційний трафік. Це обладнання може мати як цивільне, так і військове застосування, що викликає особливе занепокоєння.

У відповідь на звинувачення Kontron заявила, що діяла в межах дозволів, виданих урядом Словенії, та виконувала контракти, укладені до введення 11-го пакету санкцій. Компанія заперечує здійснення нових поставок до росії після червня 2023 року.

Після впровадження 11-го пакета санкцій ми припинили експортувати нові товари і лише здійснили поставки за вже схваленими експортними ліцензіями відповідно до чинних санкцій ЄС, – йдеться у коментарі Kontron.

Попри офіційні заяви про вихід з російського ринку, Kontron, через свою словенську філію, досі зберігає контроль над значною часткою акцій Iskra Technologies – 48,4%. Сама Iskra Technologies потрапила під санкції ЄС у грудні 2024 року. Решта акцій, за інформацією Kontron, належить «російській структурі, не пов’язаній з державними компаніями».

Розслідування Politico також виявило факти відправки словенським підрозділом Kontron щонайменше 49 партій технології SI3000 та запчастин до Казахстану починаючи з червня 2023 року. У серпні того ж року Iskra Technologies об’єдналася з російською компанією RTSoft, яку Kontron раніше називала своєю «сестринською компанією». Відомо, що RTSoft з 2016 року мала ліцензію ФСБ на роботу з секретною інформацією рф, хоча Kontron стверджує, що цю ліцензію було анульовано у квітні 2022 року.

Ці викриття відбуваються на тлі активних переговорів між лідерами ЄС та Німеччиною із зацікавленими сторонами у США щодо запровадження нових санкцій проти росії. Обставини, виявлені у розслідуванні Politico, можуть посилити тиск на європейські уряди щодо посилення контролю за дотриманням вже існуючих санкцій та запобігання їх обходу.