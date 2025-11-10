Зеленський рішенням РНБО запровадив санкції проти п’яти російських видавництв

Президент Володимир Зеленський підписав указ №835/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Про це повідомили на сайті Офісу преидента.

Рішенням РНБО запровадять санкцій проти п’яти російських видавництв — «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза» та видавничого дому «Питер». Вони, за даними Служби безпеки України, працюють на виправдання агресії росії, поширення російської пропаганди у світі та насаджування антиукраїнських настроїв, зокрема на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Санкції передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, зупинення фінансових зобов’язань, обмеження транзиту ресурсів, а також повне припинення поширення медіа та контенту цих видавництв в Україні. Додатково заблокували інтернет-доступ до доменів veche.ru, piter.com, yauza.info, kmbook.ru, litres.ru, labirint.ru та інших майданчиків, через які поширюється російська література.

Контроль за виконанням рішення поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова. До реалізації санкцій залучені Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України, Національний банк і Комісія державних нагород та геральдики. Міністерство закордонних справ має поінформувати уряди Європейського Союзу, США та інших держав про введення обмежень і ініціювати запровадження аналогічних санкцій на міжнародному рівні.

Санкції ухвалили відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» їх ввели безстроково, з окремими положеннями терміном на десять років.

Як повідомлялося, у травні 2024 року Держкомтелерадіо ініціював санкції проти 22 російських видавців. У 2025 році президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій до керівництва провідних російських музеїв, які провадять антиукраїнську політику.