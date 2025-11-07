Маріонетка Кремля відмовилася купувати активи найбільшої компанії РФ

Gunvor відкликає свою пропозицію про покупку міжнародних активів найбільшої приватної нафтової компанії Росії після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.

У США компанію назвали маріонеткою Кремля, повідомляє Politico.



"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна повинна закінчитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензію на роботу і прибуток", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

"Заява Міністерства фінансів США є фундаментально дезінформативною і неправдивою. Тим часом Gunvor відкликає свою пропозицію щодо міжнародних активів "Лукойлу", – заявив Politico речник компанії Gunvor Сет П'єтрас.



Ці різкі коментарі з'явилися після того, як минулого тижня "Лукойл" заявив, що прийняв пропозицію транснаціонального торгового дому про купівлю його міжнародного бізнесу після того, як Трамп оголосив про санкції проти енергетичної компанії. Лукойл заявив, що Міністерство фінансів США має схвалити угоду, перш ніж вона буде офіційно внесена до чорного списку 21 листопада.



У Європі "Лукойл" володіє двома нафтопереробними заводами в Болгарії та Румунії, 45-відсотковою часткою в голландському заводі з переробки палива і близько 2 000 автозаправних станцій.



Компанія Gunvor була заснована шведським мільярдером Торбйорном Торнквістом і Геннадієм Тимченком, одним з найближчих союзників Путіна, у 2000 році – і колись була найбільшим експортером московської нафти у світі.



У 2014 році, за кілька днів до того, як США наклали санкції на колишнього співвласника Gunvor після анексії Криму Росією, Тимченко продав свою 43,6-відсоткову частку в торговому домі.



"Gunvor є і завжди був відкритим і прозорим щодо своєї власності та бізнесу, і вже більше десяти років активно дистанціюється від російської торгівлі, продаючи свої російські активи, і публічно засуджує війну в Україні. Ми вітаємо можливість виправити це очевидне непорозуміння", – сказав П'єтрас.

Фото: cpd.gov.ua.