Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко прокоментувала масштабну антикорупційну операцію «Мідас» у сфері енергетики, заявивши, що Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з «Енергоатомом» та готовий до повної співпраці з антикорупційними органами. Про це вона повідомила у коментарі «Суспільному».

Юлія Свириденко наголосила, що протидія корупції є одним із ключових пріоритетів Уряду: «Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду. Протидія корупції — один з ключових пріоритетів Уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання».

Прем’єрка запевнила, що Кабінет Міністрів готовий надавати повне сприяння у розслідуванні Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

ForUA нагадує, 10 листопада, у НАБУ заявили про проведення масштабної операції “Мідас” із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулось понад 70 обшуків.

За даними слідства, організатори схеми отримували до 15% вартості контрактів державного Енергоатому у вигляді неправомірної вигоди. Сплачували “відкат” контрагенти компанії, який їм навʼязували учасники схеми.

Відомство оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами, та стверджує, що до схеми увійшли: “Рокет”, який був радником ексміністра енергетики, а нині очільника Мін’юсту Германа Галущенка; “Тенор”, що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому"; відомий бізнесмен та ще чотири людини. Загалом їм вдалося “відмити” 100 мільйонів доларів.

В "Енергоатомі" заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, сприяють прозорому розслідуванню та надають всі запитувані правоохоронцями матеріали.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що ані у неї, ані у попереднього очільника відомства Германа Галущенка, не було радника на ім’я Ігор Миронюк, який фігурує у розслідуванні під псевдо “Рокет”. Вона також зазначила, що Енергоатом не знаходиться під безпосереднім управлінням Міненерго, проте запевнила, що відомство “реагуватиме відповідно до результатів розслідування”.

В Офісі Президента прокоментували розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики та заявили, що для всіх причетних “має бути невідворотність покарання”.

Сам президент Володимир Зеленський заявив, що потрібні “результативні дії” та необхідне невідворотне покарання усіх причетних до схем в енергетичній галузі.