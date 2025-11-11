Мистецтво на коліях: потяг-галерея прибув до Києва

До Києва прибув "Мистецький поїзд", у вагонах якого розміщена фотовиставка Courage of the Nation ("Мужність нації"), присвячена Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

За п’ять місяців подорожі потяг-галерея подолав понад 10 000 кілометрів та відвідав 45 міст України. Проєкт має на меті наблизити мистецтво до українців та зробити його доступним для всіх.

Виставка розміщена у вагонах на 22-й колії Приміського вокзалу Києва і буде доступна для відвідування до 16 листопада, щоденно з 10:00 до 18:00. Вхід вільний за умови попередньої реєстрації.

