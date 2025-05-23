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Ранковий дайджест ForUa: атака на Одесу, посилення мобілізації, нові санкції проти рф, прощання з Максимом Неліпою

Ранковий дайджест ForUa: атака на Одесу, посилення мобілізації, нові санкції проти рф, прощання з Максимом Неліпою

23 травня, дайджест новин від редакції ForUa:

 

  • Сьогодні рашисти атакували Одесу новим ударним БПЛА, — військовий експерт Коваленко. Цей дрон по вигляду нагадував «Ланцет», але був значно більшим і потужнішим. Також зазначається, що дрон летів на висоті 200 м.

 

 

  • В Україні найближчим часом, імовірно, посилять мобілізацію. Наприклад, на Полтавщині в чотирьох районах створять 9 мобільних блокпостів. Рішення вже ввели в дію.

  • Путін не планує їхати до Ватикану на перемовини з Україною через «міркування безпеки», — Bloomberg, із посиланням на російських чиновників.

 

  • Трамп підтвердив участь у саміті НАТО 24–25 червня в Гаазі, про це заявив прем’єр Нідерландів Дік Схоф, Вloomberg. Він наголосив, що присутність президента США буде дуже важливою. Очікується, що лідери країн-членів зосередяться на затвердженні нового орієнтиру щодо мінімальних оборонних витрат.

 

 

  • Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав державною зрадою позицію кандидата в президенти від «ПіС» щодо України. Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна «Право і справедливість», виступив проти членства України в НАТО.

  • Держсекретар США Рубіо виступає за нові санкції проти рф, але Трамп проти, — New Lines.

 

 

 

 

  • Сьогодні у Києві прощаються із ведучим, актором, шоуменом Максимом Неліпою.Зазначимо, що Неліпа вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни. Загинув на фронті 12 травня. 

  • Обмін полоненими 1000 на 1000 між Україною і РФ може початися вже сьогодні. Туреччина виступає посередником. Це буде найбільший обмін з початку війни. Найближчими днями чекаємо хороших новин.

  • Орбан звинуватив Україну в шпигунстві на території Угорщини. Він заявив, що Київ робить такі кроки, використовуючи угорську політичну опозицію, щоб домогтися вступу до ЄС.

  • У Туреччині, для боротьби з ожирінням, будуть зважувати людей на вулицях. Програму запустив Ердоган. Мета - підвищити обізнаність суспільства про боротьбу з надмірною вагою та ожирінням. 
 Автор: Галина Роюк

Теги:

санкції проти РФМаксим Неліпапосилеення мобілізації
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