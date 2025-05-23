Вбивство Портнова: слідство засекретило ключову інформацію

Суд Іспанії ухвалив рішення засекретити справу про вбивство Андрія Портнова, колишнього радника експрезидента України Віктора Януковича. Про це повідомило агентство EFE з посиланням на джерела, знайомі з перебігом слідства.

Наразі основну увагу слідчі зосередили на вивченні записів камер відеоспостереження, зокрема тих, що розміщені поблизу місця злочину. Особливо важливими вважаються відео з університетського гуртожитку, розташованого навпроти школи, де сталося вбивство.

За попередніми даними, до злочину були причетні троє осіб: виконавець і двоє спільників, які допомогли йому втекти.

Також експерти намагаються встановити тип зброї, з якої стріляли, та ідентифікувати кулі, використані під час нападу.

За словами джерел EFE, попереднє слідство показує, що у Портнова стріляли щонайменше дев’ять разів у спину — саме стільки гільз було знайдено на місці. Однак точна кількість поранень поки невідома.