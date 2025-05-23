G7 визначились з «розморозкою» російських активів

Країни G7 погодили спільну заяву, в якій підтвердили, що заморожені російські суверенні активи не будуть розморожені до того моменту, поки Росія не припинить агресію проти України та не відшкодує завдані збитки.

Документ було оприлюднено пресслужбою канадського головування у G7 після зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків, що проходила 20–22 травня в місті Банф (Канада).

«Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить агресію проти України та не компенсує спричинені збитки», – йдеться в офіційній заяві.

У заяві також зазначено, що в разі неможливості досягти припинення вогню, G7 розглядатиме всі можливі варіанти для посилення санкційного тиску на Росію, включаючи нові обмеження.

G7 також домовились сприяти відновленню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи, спрямовані на відбудову України. Водночас країни заявили, що жодна держава або компанія, яка постачала Росії зброю або фінансувала її військову машину, не матиме права отримувати прибуток від повоєнної відбудови України.