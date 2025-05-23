Китай готується до нападу на Тайвань

КНР може готуватися до повномасштабного військового вторгнення на Тайвань вже до 2027 року. Про це заявив міністр оборони Тайваню Веллінгтона Ку.

За його словами, з урахуванням дедалі агресивнішої риторики Пекіна, збройні сили Тайваню активно модернізуються. Уряд розглядає 2027 рік як потенційно критичний момент, коли Китай буде технічно та організаційно готовий до військової операції проти острова.

Тайвань почав підготовку до оборони: Міністр зазначив, що армія країни змінює структуру і тактику, створюються нові підрозділи безпілотників (БпЛА), морську піхоту переозброюють і модернізують, адаптуючи до нових загроз, артилерійські та танкові частини частково трансформують у дронові загони, орієнтовані на ведення асиметричної війни;

Раніше і Пентагон, і незалежні аналітики припускали, що саме до 2027 року Китай:

- завершить модернізацію збройних сил до рівня, необхідного для "операції об'єднання";

- досягне повної боєздатності для морської блокади або десантної операції на Тайвань;

- може використати політичну нестабільність у світі, щоб діяти рішуче.

Ця дата також збігається з 100-річчям створення Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) — символічний момент, який може бути використаний для реалізації ідеологічних цілей Сі Цзіньпіна.

Тайвань не перебуває в офіційному військовому союзі зі США, але Вашингтон неодноразово заявляв про готовність допомогти острову в разі нападу з боку КНР. Сполучені Штати також збільшили поставки озброєнь Тайбею, зокрема протикорабельних ракет, систем ППО та технологій для дронів.