Військовий контроль посилюється: мобільні перевірки з’являться по всій країні

У Полтавській області найближчим часом з’являться мобільні блокпости, які працюватимуть у Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.

Рішення пов’язане не з розширенням мобілізаційних заходів, а з посиленням контролю над дотриманням військової дисципліни та виявленням осіб зі статусом СЗЧ (самовільне залишення частини або місця служби). Такі блокпости створюються для ефективного пошуку військовослужбовців, які перебувають у розшуку, та зменшити кількість випадків ухилення від служби під час воєнного стану, повідомили в Полтавській ОВА.

На мобільних блокпостах чергуватимуть працівники Національної поліції представники ТЦК, працівники Військової служби правопорядку та СБУ.

Ці пункти можуть змінювати своє розташування, щоб охопити більше територій та уникнути передбачуваності з боку потенційних порушників.

У такий спосіб влада намагається підвищити ефективність військового обліку та зменшити кількість порушень серед військовозобов’язаних.

У Полтавській ОВА підкреслили, що йдеться не про нову хвилю мобілізації, а виключно про контроль за дотриманням чинного законодавства під час дії воєнного стану.

Київ також запроваджує подібні заходи. Не виключене створення блокпостів і в інших регіонах.

Проте такі заходи можуть сприйматися суспільством як ознаки посилення мобілізаційного тиску, зважаючи на загальну напругу навколо теми військового обліку.