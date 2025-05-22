Кремлівський диктатор володимир путін сьогодні повідомив своїм урядовцям про ухвалення рішення створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною. В українському МЗС наголошують, що нічого нового в цих агресивних намірах і заявах немає. Про це сказав журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

Георгій Тихий нагадав, що подібні заяви вже лунали від путіна.

– Але от конкретно зараз, в час, коли США, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви від російського диктатора дуже показові, – наголосив Тихий.

За його словами, заяви путіна демонструють всьому світові, що саме він є єдиною причиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна в Україні досі триває.

– І ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль, – каже речник.

Георгій Тихий зауважив, що зараз необхідно посилювати тиск на Росію, щоб примусити російського диктатора до миру і до повного тривалого припинення вогню.

Що стосується так званих "буферних зон", то, за словами речника МЗС, "буферна зона" цілком може бути на території Росії – саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що нещодавня поїздка Путіна до Курської области може свідчити про намагання диктатора створити підстави для виправдання захоплення Сумської області. На думку ISW, Сумська область потрібна Путіну як буферна зона.

За даними низки західних і українських джерел, російська делегація на переговорах у Стамбулі 16 травня погрожувала окупацією Сумської області для створення так званої зони безпеки.