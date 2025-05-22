Через три роки в країнах ЄС значно зростуть ціни на ліки та косметику

Через три роки виробники ліків і косметики по всій Європі будуть зобов'язані фінансувати модернізацію очисних споруд, щоб ті могли видаляти зі стічних вод навіть найдрібніші мікрочастинки. Це може обійтися в сотні мільйонів євро. Це неминуче позначиться на цінах на ліки та косметику.

За результатом дослідження, проведеного Європейською комісією, основними джерелами мікрозабруднень стічних вод є фармацевтичні та косметичні засоби. Згідно з директивою ЄС, саме ці галузі повинні взяти на себе відповідальність за усунення забруднення шляхом фінансування модернізації станцій очищення води.

«Щоб прибрати мікрочастинки зі стічних вод, застосовуватиметься четвертий ступінь очищення. І витрати мають нести - відповідно до принципу відповідальності забруднювача - виробники ліків і косметики. І їм необхідно покрити щонайменше 80% від вартості інвестицій і супутніх витрат», - сказала “Актуальній камері” керівник водної служби Міністерства клімату Естонії Катріна Ланг.

Уже зараз представники фармацевтичної та косметичної промисловості звернулися до Європейських судів, оскільки, за їхньою оцінкою, відповідальність розподілена нерівномірно, а проведені дослідження є помилковими.

«Підготовлені Європейською комісією дослідження життєздатності проєкту та його впливу містять фундаментальні помилки. Особливо це стосується твердження ніби косметична промисловість є другим за величиною джерелом забруднення стічних вод після фармацевтичної промисловості.

Наприклад, косметичному сектору приписують речовину під назвою перметрин, яка становить більше половини навантаження, приписуваного нашій галузі. Однак цю речовину в косметичній промисловості не використовують - її застосовують для боротьби з коростою і вошами», - сказав радник Союзу хімічної промисловості Естонії Кярт Алакюла.

За словами представників Міністерства клімату, згідно з директивою, компанії можуть клопотати про винятки, якщо виробники зможуть довести, що в їхньому продукті не міститься небезпечних мікрочастинок. Однак за оцінкою виробників, такий аналіз сам по собі дуже дорогий. І в обох варіантах це підвищить ціну на продукцію.