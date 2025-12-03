Окупанти сподіваються на радянські карти в пошуках підземних вод на ТОТ Донеччини

На тимчасово окупованій частині Донецької області російська адміністрація намагається знайти підземні води, використовуючи архівні гідрологічні дані часів СРСР. За планом окупантів, нові водозабори мають забезпечити невеликі населені пункти, тоді як ресурси водогону «Дон – Донбас» хочуть переорієнтувати на великі міста — Донецьк, Макіївку, Горлівку та Єнакієве, повідомляє Вільне радіо.

За повідомленнями російських пропагандистських медіа, на ТОТ Донеччини вже працюють щонайменше десять бурових установок. Окупаційна влада заявляє, що «республіка має потенціал», посилаючись на старі радянські дослідження, які нібито можуть допомогти визначити місця перспективних водоносних горизонтів.

Усе це відбувається на тлі хронічних проблем з водопостачанням на окупованих територіях, посилених після втрати контролю над каналом «Сіверський Донець — Донбас», що бере початок у Слов’янську.

Після захоплення частини Донеччини російські окупаційні адміністрації неодноразово намагалися вирішити дефіцит води, однак інфраструктура регіону залишається критично пошкодженою. Російські заяви про «альтернативні джерела» повторюються роками, але результатів майже немає. Намагаючись компенсувати нестачу, окупанти звертаються навіть до радянських гідрогеологічних матеріалів, які часто втратили актуальність через зміну рівня водоносних горизонтів та екологічні наслідки війни.