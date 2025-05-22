У Вашингтоні терорист убив двох ізраїльських дипломатів, які були молодою парою

У Вашингтоні, як повідомляв ForUA, було вбито двох ізраїльських дипломатів - співробітників посольства Ізраїлю. Трагедія сталася після участі жертв у заході в Єврейському музеї, який розташований навпроти офісу ФБР та офісу федерального прокурора США.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила загибель дипломатів, зазначивши, що подія трапилася недалеко від музею, пише в четвер, 22 травня, новинний портал ERR.ee з посиланням на зарубіжні ЗМІ.

Посольство Ізраїлю в США назвало імена загиблих співробітників - Сара і Ярон. За даними ізраїльських ЗМІ, їхні повні імена Ярон Ліщинський і Сара Мільгрім. Раніше посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер розповів, що вбиті були молодою парою, яка збиралася одружитися.

За інформацією поліції, підозрюваного у вбивстві затримано - це 30-річний житель Чикаго Еліас Родрігес. Під час затримання він скандував «Свободу Палестині».

Міністра юстиції США Пем Бонді та директора ФБР Каша Пателя було оперативно поінформовано про те, що трапилося. Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон назвав цей інцидент антисемітським терористичним актом.

У Вашингтоні влада провела масштабну поліцейську операцію, перекривши кілька вулиць у районі події. Розслідування триває.