Від початку року ще 100 тисяч українців стали біженцями: в яких країнах ЄС їх найбільше

Від початку 2025 року ще близько 100 тисяч громадян України отримали статус біженців у країнах Європи. Про це свідчать дані Моніторингу основних подій в економіці України за березень 2025 року, опубліковані Міністерством економіки України.

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 17 квітня 2025 року у світі було зафіксовано 6,918 мільйона біженців з України, з яких 6,358 мільйона перебувають у Європі, а 0,56 мільйона – за її межами. Порівняно з даними на 16 грудня 2024 року, кількість українських біженців в Європі зросла на 104 тисячі осіб.

За інформацією ООН, найбільша кількість українських біженців знайшла прихисток у таких країнах Європейського Союзу та за його межами:

Німеччина – 1,443 млн осіб

Польща – 999,7 тисяч осіб

Чехія – 401,4 тисяч осіб

Велика Британія – 254,0 тисяч осіб

Іспанія – 235,7 тисяч осіб

Італія – 171,0 тисяч осіб

Франція – 70,1 тисяч осіб

Росія – 1,2 млн осіб (станом на 30 червня 2022 року)

Білорусь – 44 тисячі осіб (станом на 31 березня 2025 року)

Опитування УВКБ ООН, проведене серед українських біженців в окремих країнах Європи у період з жовтня 2024 року по квітень 2025 року, показало, що серед опитаних (99% з яких є громадянами України, 77% – жінки, середній вік – 44 роки):

36% жінок та 17% чоловіків віком 18-59 років;

найбільша хвиля виїзду припала на І та ІІ квартали 2022 року (28% та 14% відповідно);

до виїзду з України 52% були працевлаштовані, наразі в країні перебування працюють 42%;

до виїзду з України 5% були безробітними, зараз цей показник становить 16%.

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що відтік мігрантів з України продовжиться і протягом 2025 року країну покинуть ще близько 200 тисяч осіб. Проте, НБУ очікує початок повернення українців з-за кордону з 2026 року (близько 0,2 млн осіб), яке прискориться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

За даними Європейської комісії, кількість отримувачів тимчасового захисту в країнах ЄС у січні 2025 року становила близько 4,3 мільйона осіб. Очікується, що цей показник залишиться стабільним протягом 2025 року, а потім знизиться до 4,1 мільйона до кінця 2025 року та до 3,8 мільйона до кінця 2026 року.