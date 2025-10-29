﻿
Надзвичайні події

На Чернігівщині покидьок наживався на могилах загиблих захисників

У Прилуках Чернігівської області поліція викрила 38-річного місцевого жителя, який викопував квіти та дерева з могил захисників України. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомляє Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.

Як зазначають у поліції, 27 жовтня до правоохоронців звернулася жінка, яка побачила на кладовищі поблизу Прилук чоловіка, що викопував квіти та ялинки на могилах військовослужбовців та інших померлих на Алеї Слави.

Правоохоронці негайно прибули на місце і затримали чоловіка, який уже навантажив викопані рослини на велосипед. Особу встановили — це 38-річний раніше судимий житель Прилук.

Слідчі за процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НацполіціяЧернігівщинаАлея славинаруга над могилами
