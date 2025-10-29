Середня зарплата в Україні зросла: ТОП-5 сфер, де платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні у вересні сягнула 26 623 грн, продемонструвавши зростання за місяць на 2,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Зростання середньої зарплати відбулося на тлі помітної різниці в оплаті праці в різних секторах економіки.

Пропонуємо рейтинг сфер діяльності з найвищою середньою заробітною платою за вересень 2023 року.

ТОП-5 сфер з найвищою середньою зарплатою

Місце Сфера діяльності Середня зарплата (грн) Зміна за місяць (%) 1 Інформація та телекомунікації 64 330 -1,4% 2 Авіаційний транспорт 57 028 -1,0% 3 Фінансова та страхова діяльність 50 706 -3,0% 4 Професійна, наукова та технічна діяльність 35 166 +3,7% 5 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 32 871 -6,4%

Найбільшу середню зарплату традиційно отримують фахівці у сфері інформації та телекомунікацій (64 330 грн). Це значно перевищує загальноукраїнський середній показник. Висока оплата праці також зафіксована у фінансовій та страховій діяльності (50 706 грн).

Інші ключові показники

Торгівля: У сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту середня зарплата становила 31 266 грн (+0,4%).

Промисловість: Співробітники промисловості в середньому отримували 29 954 грн (+3,5%).

Транспорт: У транспорті, складському господарстві середня зарплата склала 27 793 грн (+6,7%), при цьому наземний і трубопровідний транспорт показав найбільше зростання (+11,3%) до 25 626 грн .

Освіта: Сфера освіти продемонструвала найбільший місячний приріст (+17,1%), досягнувши 16 901 грн, хоча й залишається однією з найнижче оплачуваних.

Сфери з найнижчими показниками

Найменшу середню заробітну плату зафіксовано в таких галузях:

Освіта — 16 901 грн

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги — 18 373 грн

Поштова та кур'єрська діяльність — 18 682 грн

Незважаючи на загальне зростання середньої зарплати по країні, розрив між найбільш і найменш оплачуваними секторами економіки залишається суттєвим.