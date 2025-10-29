Середня зарплата в Україні зросла: ТОП-5 сфер, де платять найбільше

Середня заробітна плата в Україні у вересні сягнула 26 623 грн, продемонструвавши зростання за місяць на 2,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Зростання середньої зарплати відбулося на тлі помітної різниці в оплаті праці в різних секторах економіки.
Пропонуємо рейтинг сфер діяльності з найвищою середньою заробітною платою за вересень 2023 року.
ТОП-5 сфер з найвищою середньою зарплатою
|Місце
|Сфера діяльності
|Середня зарплата (грн)
|Зміна за місяць (%)
|1
|Інформація та телекомунікації
|64 330
|-1,4%
|2
|Авіаційний транспорт
|57 028
|-1,0%
|3
|Фінансова та страхова діяльність
|50 706
|-3,0%
|4
|Професійна, наукова та технічна діяльність
|35 166
|+3,7%
|5
|Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
|32 871
|-6,4%
Найбільшу середню зарплату традиційно отримують фахівці у сфері інформації та телекомунікацій (64 330 грн). Це значно перевищує загальноукраїнський середній показник. Висока оплата праці також зафіксована у фінансовій та страховій діяльності (50 706 грн).
Інші ключові показники
-
Торгівля: У сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту середня зарплата становила 31 266 грн (+0,4%).
-
Промисловість: Співробітники промисловості в середньому отримували 29 954 грн (+3,5%).
-
Транспорт: У транспорті, складському господарстві середня зарплата склала 27 793 грн (+6,7%), при цьому наземний і трубопровідний транспорт показав найбільше зростання (+11,3%) до 25 626 грн.
-
Освіта: Сфера освіти продемонструвала найбільший місячний приріст (+17,1%), досягнувши 16 901 грн, хоча й залишається однією з найнижче оплачуваних.
Сфери з найнижчими показниками
Найменшу середню заробітну плату зафіксовано в таких галузях:
-
Освіта — 16 901 грн
-
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги — 18 373 грн
-
Поштова та кур'єрська діяльність — 18 682 грн
Незважаючи на загальне зростання середньої зарплати по країні, розрив між найбільш і найменш оплачуваними секторами економіки залишається суттєвим.Автор: Галина Роюк