Підполковника, причетного до воєнних злочинів на Київщині ліквідували в РФ (Відео)

У Росії внаслідок вибуху автомобіля загинув підполковник спецпідрозділу «ОМОН» Веніамін Мазжерін, причетний до воєнних злочинів на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як сказано в повідомленні, 25 жовтня на території Кемеровської області Росії вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Веніамін Мазжерін.

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» управління Росгвардії по Кемеровській області.

Як зазначили в ГУР, «Оберег» — один із багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому-березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Також у ГУР нагадали, що воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з «Оберегу» та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку.