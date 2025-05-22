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У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства

У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства

У столиці США сталася резонансна стрілянина біля ізраїльського посольства. Загинули двоє молодих співробітників дипломатичної установи, які, за попередніми даними, були парою та планували весілля.

Інцидент трапився ввечері 21 травня неподалік території посольства. Підозрюваний — 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго — був оперативно затриманий на місці злочину. Свідки повідомили, що під час затримання він вигукував політичні гасла, зокрема «Свободу вільній Палестині».

Родрігеса наразі утримують під вартою. Слідчі ФБР розглядають політичну або ідеологічну мотивацію як основну версію злочину. ФБР також перевіряє можливі зв'язки нападника з радикальними угрупованнями чи онлайн-пропагандою.

Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що підозрюваний раніше не перебував у розшуку, але виявляв публічну симпатію до антисіоністських ідей у соцмережах.

Теги:

вашингтонрозстріл співробітників посольства Ізраїлю
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