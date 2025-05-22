РФ готує кібератаку на логістику допомоги Україні —розвідка

За даними європейських спецслужб та офіційною заявою Великобританії та її союзників, готується масштабна кіберкампанія проти логістичних структур, що підтримують Україну.

Атака має на меті порушити постачання військової та гуманітарної допомоги Україні, заблокувати діяльність транспортних та складських логістичних центрів, підрядників оборонних поставок, підірвати діяльність критичної інфраструктури країн НАТО

Йдеться про аеропорти, порти, операторів судноплавства, ІТ-компанії, енергетичні системи, телекомунікаційні вузли.