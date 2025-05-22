Погода 22 травня: тепло, ала з грозами та градом

Сьогодні погоду у більшості областей зумовить поле підвищеного атмосферного тиску, однак на західні, Житомирську і Вінницьку області вдень вже знову впливатиме атмосферний фронт. Це може спричинити короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали до 15-20 м/с. На решті території – без опадів. Вітер - південно-західний, південний, 7-12 м/с. Температура повітря +20-25°, - повідомили синоптики.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря у столиці + 22-24°, в області +20-25°.