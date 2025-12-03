﻿
Після заяв Путіна про готовість до війни Сікорський закликав ЄС діяти рішучіше

Польща закликає Європу значно рішучіше реагувати на провокації та гібридні дії Росії. Про це у Брюсселі заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи свіжі заяви Владіміра Путіна про «готовість РФ до війни з Європою», інформує Польське радіо.

Сікорський наголосив, що Росія вже проводить акти саботажу на території країн ЄС, і деякі інциденти, зокрема в Польщі, були спрямовані безпосередньо на вбивство громадян. На цьому тлі він закликав країни Євросоюзу підвищити стійкість до гібридних загроз, координувати розслідування диверсій і зміцнити спільну відповідь.

Польський міністр також підкреслив потребу в тіснішому обміні інформацією між союзниками щодо російських операцій, включно з диверсіями, підпалами та структурованою агентурною діяльністю. Він повторив свій заклик обмежити пересування російських дипломатів у межах ЄС, щоб знизити можливості Кремля впливати на ситуацію через спецслужби.

Упродовж останніх місяців європейські спецслужби фіксують зростання кількості актів саботажу, підпалів і спроб диверсій, пов’язаних із російськими агентурними мережами.

Польща неодноразово повідомляла про викриття груп, які діяли на користь російських спецслужб, зокрема в контексті підготовки нападів на залізничну інфраструктуру та військові об’єкти.

Учора Володимир Путін у публічному виступі заявив, що Росія «готова до війни з Європою», що викликало нову хвилю критики в країнах ЄС та НАТО.

Раніше Радослав Сікорський уже пропонував запровадити суворіші обмеження для дипломатів РФ у ЄС, аргументуючи це тим, що частина з них виконує функції розвідників.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСПольщарашистиРадослав Сікорський
