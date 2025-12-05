США закликали європейців заблокувати кредит Україні на кошти РФ - Bloomberg

США закликали європейські країни не підтримувати виділення Україні «репараційного кредиту» за рахунок заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg.

Вашингтон наполягає, що ці кошти мають слугувати важелем для досягнення мирної угоди, а не бути інструментом для продовження війни.

За інформацією видання, американська сторона звернулася до столиць ЄС із проханням відхилити план Європейського Союзу, який передбачає надання Україні кредиту, забезпеченого майбутніми доходами від близько $300 мільярдів заморожених активів Центробанку Росії.

США аргументують свою позицію тим, що повна конфіскація або використання активів як застави для кредиту може підірвати будь-які шанси на використання цих коштів у межах потенційних мирних переговорів з Москвою.